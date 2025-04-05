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انتشار إسرائيلي في ممر أمني حديث جنوبي القطاع

عائلات فلسطينية تنتظر إجلاءها عبر معبر رفح إلى مصر (أرشيفية)
6 ابريل 2025 01:28

القدس (وكالات) 

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أعلنت إسرائيل أن قواتها انتشرت في ممر أمني تم إنشاؤه حديثاً جنوبي قطاع غزة. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء الماضي إنشاء ممر «موراج» الجديد للضغط على حركة حماس، وأشار إلى أنه سيعزل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أمر بإخلائها، عن باقي القطاع.
وقال بيان عسكري أمس إنه تم نشر قوات من الفرقة 36 في الممر. ولم يتضح على الفور عدد القوات التي تم نشرها أو موقع الممر بالتحديد. يشار إلى أن «موراج» هو اسم مستوطنة يهودية كانت تقع بين رفح وخان يونس، واقترح نتنياهو أن يمتد الممر بين المدينتين. وأظهرت خرائط نشرتها وسائل إعلامية إسرائيلية أن الممر الجديد يمتد بعرض القطاع من الشرق إلى الغرب.
وأعادت إسرائيل التأكيد على السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل الثلث الشمالي لغزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن باقي القطاع. ويمتد ممرا فيلادلفيا ونتساريم من الحدود الإسرائيلية إلى البحر الأبيض المتوسط.

إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
رفح
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