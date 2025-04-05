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فلسطين تطالب بتحرك دولي لإنقاذ سكان غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أرشيفية)
6 ابريل 2025 01:28

نيويورك (الاتحاد)

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طالب مندوب فلسطين الأممي رياض منصور، أمس، بتحرك دولي فردي وجماعي لإنقاذ الأرواح البشرية بقطاع غزة من الإبادة الإسرائيلية المستمرة، وآفاق الحل العادل القائم على أساس القانون الدولي وحل الدولتين.
جاء ذلك، في 3 رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وشدد منصور على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري، ودعم مطالب وقف إطلاق النار بالقطاع، ووقف الانتهاكات بإجراءات ملموسة لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على هذه الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا الذين لا حصر لهم، وإحلال السلام.
وسلط الضوء على الدمار المروع في غزة والكابوس في الضفة الغربية الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني في انتهاك لكافة مبادئ القانون الإنساني والإنسانية نفسها.وأشار منصور إلى  مقتل أكثر من 1249 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3000، منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بقطاع غزة.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير الفائت، واستأنفت حربها على القطاع.

فلسطين
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غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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