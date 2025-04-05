ماسك يأمل في إقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية

أعرب الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، عن أمله في المضي قدما نحو إقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية مع "صفر رسوم جمركية".

جاء ذلك خلال مؤتمر لحزب الرابطة الإيطالي في فلورنسا.

وقال ماسك، في مداخلة عبر الفيديو، إن أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تمضيا قدما نحو وضعية "صفر رسوم جمركية وعمليا إقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".

وتابع المياردير "آمل أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من إقامة شراكة وثيقة للغاية".

تأتي تصريحات ماسك بعد ثلاثة أيام على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على فرض رسوم إضافية بنسبة 20 بالمئة على البضائع التي يصدّرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقال إيلون ماسك إنه يؤيد "تعزيز حرية التنقل بين أوروبا وأميركا الشمالية"، ولفت إلى أن "من يريد العمل في أوروبا أو في الولايات المتحدة يجب برأيي أن يكون قادرا على ذلك"، مشيرا إلى أنه "قدّم نصيحة بهذا الصدد للرئيس ترامب".

خلال مداخلته التي استمرّت 15 دقيقة، جدّد ماسك انتقاداته "للهجرة الجماعية".