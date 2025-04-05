سوريا إحباط محاولة هجرة غير شرعية بالمياه الإقليمية

دمشق (وكالات)

أعلن خفر السواحل السوري، أمس، ضبط قارب على متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وأفاد خفر السواحل السوري، في بيان صحفي أورده «تلفزيون سوريا»، بـ «ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة».

وكانت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أكدت، نهاية العام الماضي، أن بعض الأقليات تغادر خشية من «تهديد محتمل»، في حين أوصت بوقف العودة الجماعية إلى سوريا حتى يستقر الوضع في البلاد. وعادت قضية اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم لتطرح بشدة مع سقوط النظام السابق.

في سياق آخر، قتل سوري، أمس، جراء انفجار لغم أرضي في ريف معرة النعمان شرقي إدلب في شمال غرب البلاد.

وأفاد الدفاع المدني السوري في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، بـ «مقتل شاب بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء حراثته أرضاً زراعية بالقرب من قرية الفحيل في ريف معرة النعمان شرقي إدلب، أمس، وأدى انفجار اللغم لتدمير الجرار بشكل كامل أيضاً».

ووفق المنشور، «تهدد الألغام والذخائر غير المنفجرة أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة وتقوض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا».