ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3471 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر إلى 3471 قتيلا حتى يوم أمس السبت، بحسب صحيفة "ذا ميرور" اليومية المملوكة للدولة.

وذكرت الصحيفة، أن الزلزال أدى أيضا إلى إصابة 4671 شخصا بجروح، وخلف 214 مفقودا حتى يوم أمس السبت.

وأضافت أن منظمات الإنقاذ المحلية والدولية أنقذت 653 شخصا محاصرين في المباني بعد الزلزال، وتم انتشال 682 جثة من تحت الأنقاض.

وكانت دولة الامارات قد سارعت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبشكل عاجل إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، لتواصل تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين، وهو دور إنساني راسخ تضطلع به الإمارات في مختلف أنحاء العالم.

ويواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، تنفيذ المهام الإنسانية في جمهورية اتحاد ميانمار، ضمن جهود دولة الإمارات في دعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتقديم العون الإغاثي العاجل.