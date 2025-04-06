خبراء يبتكرون منظومة إطفاء باستخدام الطائرات المسيرة

ابتكر خبراء روس، منظومة لإسقاط شحنات المساحيق لإطفاء الحرائق في المدن باستخدام الطائرات المسيرة.

وذكر بوريس سكرينيك، المدير العام لشركة "Precision Farming Systems" الروسية التي ابتكرت المنظومة، أنها تسمح للطائرة المسيرة بحساب المسافة إلى موقع النار وتحديد الارتفاع المطلوب للوصول إليه، ثم برمجة هذه المعلومات عبر وحدات تحكم.

وأجرت الشركة تعديلات على الطائرات المسيرة المستخدمة في الزراعة للتسميد، حيث توضع شحنات المسحوق بدلا من خزانات المواد الكيميائية.

واستعرضت الشركة خلال الاختبارات، قدرة هذه الطائرة المسيرة على الارتفاع 10 أمتار لإسقاط شحنة المسحوق على الموقع المشتعل أثناء الهبوط، وكذلك إنشاء شريط للحماية من الحرائق.

كما يمكن استخدام الطائرة المسيرة لتوصيل خراطيم المياه إلى المباني الشاهقة لمساعدة رجال الإطفاء أو لتوصيل معدات الإنقاذ للأشخاص في المبنى المحترق.

ومن المخطط في المستقبل القريب إنشاء عدة أنظمة إسقاط للطائرات المسيرة بقدرات حمولة مختلفة: من 10- 15 كغم إلى أكثر من 30 كغم.