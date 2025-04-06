الأحد 6 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء يبتكرون منظومة إطفاء باستخدام الطائرات المسيرة

خبراء يبتكرون منظومة إطفاء باستخدام الطائرات المسيرة
6 ابريل 2025 12:20

ابتكر خبراء روس، منظومة لإسقاط شحنات المساحيق لإطفاء الحرائق في المدن باستخدام الطائرات المسيرة.

وذكر بوريس سكرينيك، المدير العام لشركة "Precision Farming Systems" الروسية التي ابتكرت المنظومة، أنها تسمح للطائرة المسيرة بحساب المسافة إلى موقع النار وتحديد الارتفاع المطلوب للوصول إليه، ثم برمجة هذه المعلومات عبر وحدات تحكم.

وأجرت الشركة تعديلات على الطائرات المسيرة المستخدمة في الزراعة للتسميد، حيث توضع شحنات المسحوق بدلا من خزانات المواد الكيميائية.

أخبار ذات صلة
الجيش الأوكراني يسقط صواريخ وعدداً من الطائرات المسيرة

واستعرضت الشركة خلال الاختبارات، قدرة هذه الطائرة المسيرة على الارتفاع 10 أمتار لإسقاط شحنة المسحوق على الموقع المشتعل أثناء الهبوط، وكذلك إنشاء شريط للحماية من الحرائق.

كما يمكن استخدام الطائرة المسيرة لتوصيل خراطيم المياه إلى المباني الشاهقة لمساعدة رجال الإطفاء أو لتوصيل معدات الإنقاذ للأشخاص في المبنى المحترق.

ومن المخطط في المستقبل القريب إنشاء عدة أنظمة إسقاط للطائرات المسيرة بقدرات حمولة مختلفة: من 10- 15 كغم إلى أكثر من 30 كغم.

 

المصدر: وام
طائرات مسيرة
إطفاء الحرائق
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
5 ابريل 2025
ابتكار روبوت كروي يؤدي مختلف أشكال الحركة
التعليم والمعرفة
ابتكار روبوت كروي يؤدي مختلف أشكال الحركة
اليوم 14:52
البابا فرنسيس في ساحة في الفاتيكان
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يظهر لأول مرة منذ مغادرته المستشفى
اليوم 14:51
الحمادي يهدي الإمارات ذهبية «الطيران الشراعي» في عُمان
الرياضة
الحمادي يهدي الإمارات ذهبية «الطيران الشراعي» في عُمان
اليوم 14:35
رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©