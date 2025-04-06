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ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والأعاصير في الولايات المتحدة

ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والأعاصير في الولايات المتحدة
6 ابريل 2025 12:27

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة القتلى جراء العواصف والفيضانات والأعاصير في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 12 قتيلا منذ يوم الأربعاء.

وقالت شبكة "آيه​​​.بي.سي" الأميركية إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ الأربعاء نتيجة الأحوال الجوية القاسية.

وأضافت أن مياه الفيضانات في ولاية كنتاكي جرفت طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات، كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة ليتل روك في ولاية أركنساس، وقُتل العديد من الأشخاص في جنوب غرب تينيسي بسبب الأعاصير.

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وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن خطر العواصف والأعاصير سجل في تسع ولايات هي أركنساس ولويزيانا وتكساس وتينيسي وميسيسيبي وميسوري وكنتاكي وإلينوي وإنديانا.

ويمتد خطر الرياح القوية والفيضانات إلى ولايات ألاباما وأوكلاهوما وأوهايو وميشيغان على طول مسار العاصفة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
العواصف
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