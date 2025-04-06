البيت الأبيض: عشرات الدول تريد محادثات تجارية مع أميركا

قال كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي، اليوم الأحد، إن أكثر من 50 دولة عبر العالم تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية، في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ونفى هاسيت، في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية الأميركية، أن تكون تلك الرسوم الجمركية، وسيلة غير مباشرة للضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

بدوره، قلل سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية.

وقال بيسنت، في مقابلة أخرى مع (إن.بي.سي نيوز)، إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.