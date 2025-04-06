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فرنسا: اتفاق مع الجزائر لاستئناف التعاون في كل المجالات

الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
6 ابريل 2025 20:49

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن فرنسا والجزائر اتفقتا على استئناف التعاون في جميع القطاعات، وذلك بعد يوم من المحادثات الهادفة إلى استئناف الحوار بعد خلافات على مدار أشهر.
وقال بارو، في بيان بعد محادثات أجراها في الجزائر "نعود إلى الوضع الطبيعي، ولنكرر كلمات الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، فقد رفع الستار".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي "مرحلة جديدة في علاقة ندية" مع الجزائر.

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كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التقى، فيوقت سابق اليوم الأحد، وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور الجزائر من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار بين البلدين.
ووصل بارو إلى العاصمة الجزائر قبل ظهر اليوم.
كما التقى وزير الخارجية الفرنسي نظيره الجزائري أحمد عطاف، بحسب ما أفاد مكتبه، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة.

المصدر: وكالات
الجزائر
فرنسا
التعاون
خلافات
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