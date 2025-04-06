الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات فضلا عن مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وكتب ماكرون، في حسابه على منصة "إكس"، أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة "طائرات رافال المصرية" التي وصفها بأنها "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

ويلتقى ماكرون، غدا الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن ينضم إليهما ملك الأردن عبدالله الثاني في قمة ثلاثية تناقش التطورات في غزة والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وسبل العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان قصر الإليزيه قال، في بيان، إن الزيارة ستركز على الوضع في غزة حيث "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".

وسيشهد الرئيسان المصري والفرنسي توقيع 10 اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.

ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي. وبحسب الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، في وقت سابق، أن برنامج الزيارة يشمل جولة لماكرون في المتحف المصري الكبير الذي تستعد مصر لافتتاحه هذا الصيف وكذلك جامعة القاهرة العريقة.

وقالت الهيئة إن الرئيسين سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين البلدين تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب.

ومن المتوقع أن يتوجه ماكرون، يوم الثلاثاء، إلى مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

وذكرت وسائل إعلام أردنية رسمية، اليوم الأحد، أن الملك عبدالله الثاني سيشارك، غدا الاثنين، في قمة ثلاثية مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في قطاع غزة.