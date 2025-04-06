الصومال.. مقتل 80 إرهابياً خلال حملات أمنية

مقديشو (الاتحاد)

لقي أكثر من 80 عنصراً من جماعة «الشباب» الإرهابية مصرعهم، بينهم قيادات بارزة، خلال تنفيذ 6 عمليات أمنية وعسكرية الأسبوع الماضي في جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، أن العمليات نُفِّذت بتنسيق بين قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي وقوات الجيش الوطني، واستهدفت مواقع تابعة للجماعة الإرهابية في محافظتي «شبيلي الوسطى»، و«شبيلي السفلى»، وأسفرت عن تدمير عددٍ من المراكز التابعة لها.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي في وقت سابق، مقتل 20 عنصراً إضافياً من الجماعة الإرهابية خلال عملية نوعية نُفِّذت في نفس المنطقة.

وأطلق مسلحو حركة «الشباب» عدة قذائف هاون نحو مطار مقديشو أمس، ما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية الدولية إلى الصومال، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

ووفقاً لمصادر أمنية، أطلقت قذائف الهاون من ضواحي مقديشو وسقطت في منطقة مفتوحة بمطار «آدم عدي الدولي».

وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته: «سقطت قذيفتان أو ثلاث قذائف هاون في منطقة مفتوحة بالمطار في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأفاد موظف في المطار طلب عدم الكشف عن هويته أن طائرة تركية كان من المقرر أن تهبط في المطار تم تحويل مسارها إلى جيبوتي.

واستهدف معسكر هالاني، وهو مجمع محصّن بشدة يضم مقرات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والبعثات الأجنبية وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية المدعومة من الأمم المتحدة، وفقاً للمتحدث باسم البعثة المقدم سعيد مواتشينالو.

وقال مواتشينالو: «وقع قصف، فريقنا موجود حالياً على الأرض لإجراء تقييم».

وأضاف المسؤول الأمني أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن، ويبدو أن بعض العمليات في المطار مستمرة.

وتخوض حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي تمرداً منذ أكثر من 15 عاماً ضد الحكومة.