معلمو العراق ينظمون إضراباً عاماً للمطالبة بتحسين ظروفهم

هدى جاسم (بغداد)

نظم معلمو العراق أمس، إضراباً عاماً عن الدوام في المدارس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتعديل سلم رواتبهم التي لا تتلاءم ومستويات المعيشة في البلاد.

ونظمت الهيئات التعليمية وقفات احتجاج واعتصامات أمام مدارسهم كما عزف آخرون عن الذهاب إلى المدارس، فيما تجمع آخرون أمام مديريات التربية في المحافظات حاملين أعلام العراق، وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين ظروفهم المعاشية وتعديل نظام الرواتب.

وحسب المنظمون، يستمر الإضراب حتى يوم غد الثلاثاء لحين حسم تنفيذ مطالبهم خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية.

وأغلقت آلاف المدارس أبوابها مع ساعات الصباح الأولى، وامتنع المعلمون والمدرسون عن الانتظام في الدوام وتقديم حصصهم الدراسية وفق الجدول الأسبوعي، واضطر الطلبة إلى العودة إلى منازلهم. وكانت وزارة التربية دعت إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربيات في المحافظات كافة إلى الالتزام بالدوام الرسمي لهذا اليوم والعمل على إكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة للعام الدراسي الحالي بعد تصاعد الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية.

وأعلن وزير التربية إبراهيم نامس، في بيان صحفي، أن الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية التي ستعقد الثلاثاء ستستضيف نقيب المعلمين العراقيين عدي العيساوي لمناقشة مطالب المعلمين.

كما أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي «دعم مطالب المعلمين، وأن البرلمان يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين»، داعياً إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي والمعيشي لهذه الشريحة.