إزالة 543 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 543 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي.

وأوضح «مسام» في بيان صحفي، أن فرق المشروع نزعت 511 ذخيرة غير منفجرة و23 لغماً مضاداً للدبابات، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع 486651 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما تم تطهير 65896174 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وفي سياق آخر، اقتحم مسلحون قبَليون من محافظة الجوف، أمس، نقطة لميليشيات الحوثي في محافظة عمران، وحرروا عدداً من المختطفين على خلفية مقتل قيادي تابع للميلشيات.

وذكرت مصادر محلية أن «المسلحين القبَليين هاجموا نقطة تفتيش حوثية شمال مديرية حرف سفيان وسيطروا عليها بعد تطويقها، ومن ثم حرروا المختطفين».

وتُعد الخطوة ضربة كبيرة للميلشيات الحوثية التي تخشى من الانتفاضة القبَلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة أن القبائل ما تزال ترفض الانصياع لها رغم الترهيب.