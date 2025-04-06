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قتيلان إثر غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
7 ابريل 2025 01:30

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، مقتل شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة «زبقين».
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن «طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت حفارة لاستصلاح الأراضي وسيارة من نوع رابيد».
وفي سياق متصل ذكرت الوكالة أن «جرافة إسرائيلية قامت بحماية عدد من دبابات ميركافا بعملية تجريف عند أطراف بلدة عيترون». وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف البلدات والسيارات في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني على الرغم من اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية.

إسرائيل
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جنوب لبنان
غارة إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي
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