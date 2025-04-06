تدمير 90 % من الأحياء السكنية في رفح

غزة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي دمر منطقة بمساحة 12 ألف متر مربع في رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى محو 90 بالمئة من الأحياء السكنية في المدينة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان للمكتب، قال فيه: إن «إسرائيل دمرت 85 بالمئة من شبكات الصرف الصحي في مدينة رفح ما حوّلها لبيئة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض».

وخرج بسبب الحرب جميع المراكز الطبية وعددها 12 عن الخدمة بشكل كامل في رفح، بحسب البيان. ودمرت إسرائيل 8 مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وألحقت أضراراً جسيمة بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما دمرت أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ.

كما جرف الجيش الإسرائيلي وفق البيان عشرات آلاف الدونمات الزراعية في رفح ودمر 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح.

وفي المحافظة التي تبلغ مساحتها 60 كيلومتراً مربعاً، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16 بالمئة من مساحة القطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي المستشفيات وجرف الشوارع ودمر المباني المساجد والأسواق والميادين العامة، حسب البيان.