الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تدمير 90 % من الأحياء السكنية في رفح

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
7 ابريل 2025 01:30

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي دمر منطقة بمساحة 12 ألف متر مربع في رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى محو 90 بالمئة من الأحياء السكنية في المدينة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك في بيان للمكتب، قال فيه: إن «إسرائيل دمرت 85 بالمئة من شبكات الصرف الصحي في مدينة رفح ما حوّلها لبيئة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض».
وخرج بسبب الحرب جميع المراكز الطبية وعددها 12 عن الخدمة بشكل كامل في رفح، بحسب البيان. ودمرت إسرائيل 8 مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وألحقت أضراراً جسيمة بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما دمرت أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ.
كما جرف الجيش الإسرائيلي وفق البيان عشرات آلاف الدونمات الزراعية في رفح ودمر 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح.
وفي المحافظة التي تبلغ مساحتها 60 كيلومتراً مربعاً، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16 بالمئة من مساحة القطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي المستشفيات وجرف الشوارع ودمر المباني المساجد والأسواق والميادين العامة، حسب البيان.

غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
رفح
آخر الأخبار
علي النعيمي في صورة جماعية لممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة «غرولاك» في طشقند (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
7 ابريل 2025
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
الأخبار العالمية
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
7 ابريل 2025
تصاعد النيران جراء قصف استهدف موقعاً في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات عبر الحدود
7 ابريل 2025
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
7 ابريل 2025
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©