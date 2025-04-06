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«اليونيسيف»: إغلاق 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية

نازحون فلسطينيون يحصلون على الطعام في مركز إيواء بخان يونس (أرشيفية)
7 ابريل 2025 01:30

غزة (الاتحاد)

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أعلن الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاظم أبو خلف، أمس، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف الحرب الإسرائيلية، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن «اليونيسيف» تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج. وأشار إلى أن «الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوماً».
يذكر أن «اليونيسيف»، صرحت أمس الأول، بأن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

اليونيسيف
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