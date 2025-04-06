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602 ألف طفل في القطاع يتهددهم خطر الإصابة بالشلل

ممرضة تقوم بإعطاء لقاح شلل الأطفال لطفل فلسطيني في مستشفى ناصر في خان يونس (أرشيفية)
7 ابريل 2025 01:30

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم تتوفر اللقاحات اللازمة لهم. 
وقالت الوزارة، في بيان، إن «منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يشكل قنبلة موقوته تهدد بتفشي الوباء». وأضافت أن «منع إدخال اللقاحات هو إمعان في الاستهداف غير المباشر لأطفال قطاع غزة»، مؤكدة أن منع إدخال اللقاحات يعني انهيار الجهود التي بذلت على مدار الأشهر السبعة الماضية، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة، إضافة إلى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية». وطالبت الوزارة الجهات المعنية بـ «الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات وإتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع».

شلل الأطفال
وزارة الصحة الفلسطينية
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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