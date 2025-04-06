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ارتفاع ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة

منشآت تعرضت لأضرار عقب العواصف في أوهايو
7 ابريل 2025 00:13

لقي 16 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة إثر الفيضانات والأعاصير التي تجتاح البلاد مع هبوب عواصف من تكساس إلى أوهايو فيما تساقطت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة.
وحدثت فيضانات عارمة في أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، التي غمرتها المياه بالفعل لأيام بسبب العواصف الشديدة التي تسببت أيضا في أعاصير مدمرة.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن منسوب مياه الأنهار في بعض المناطق سيستمر في الارتفاع لأيام مع احتمال هبوب أعاصير في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب تحذيرات من حدوث فيضانات عارمة في العديد من المقاطعات في كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي. 
كانت السلطات قد ألغت 521 رحلة فيما أُجل أكثر من 6400 رحلة داخل الولايات المتحدة أو قادمة أو مغادرة إليها، أمس السبت، فيما أُلغيت اليوم 74 رحلة جوية وأُجلت 478 رحلة جوية، حسبما نقلته وسائل إعلام عن موقع لتتبع حركة الطائرات.

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المصدر: وكالات
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الولايات المتحدة
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