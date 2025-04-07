ماكرون يلتقي السيسي في القاهرة

اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ماكرون لتناول العشاء في سوق خان الخليلي التاريخي وتجولا وسط الحشود.ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية.

وكتب ماكرون على حسابه في منصة "إكس" أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة "طائرات رافال المصرية" التي وصفها بأنها "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

واستهل ماكرون زيارته إلى مصر بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسميا في يوليو المقبل، بعد عقدين على بدء العمل فيه.

ويعقد الرئيسان المصري والفرنسي محادثات رسمية صباح الاثنين، قبل أن ينضم إليهما ملك الأردن عبد الله الثاني في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.

وكان قصر الإليزيه قال في بيان إن الزيارة التي تستمر 48 ساعة ستناقش أزمة غزة "بشكل معمق"، لافتا إلى أن "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".

ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

ومن المقرر أن توقع مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويتضمن برنامج الزيارة ليوم الاثنين جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله الشركة الفرنسية RATP. كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري-الفرنسي.

وسيشهد ماكرون عرضا حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

ويتوجه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء. وسيؤكد ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان سلامة سكان القطاع وإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات، بحسب بيان الإليزيه.



