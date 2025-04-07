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ترامب: الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع "تيك توك"

ترامب: الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع "تيك توك"
7 ابريل 2025 08:17

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "لو كنت قد منحتهم خفضا صغيرا في الرسوم الجمركية، لكانوا قد وافقوا على الاتفاق في 15 دقيقة. هذا يظهر لكم قوة الرسوم الجمركية، أليس كذلك؟".
تواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تقول إن لديها نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خطر الحظر في أميركا. ولا يزال مصير التطبيق في الولايات المتحدة غير مؤكد.
ومع توليه الرئاسة في 20 يناير، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأميركية، وانقضت هذه المهلة في 5 أبريل. وقد أرجئ الآن الموعد النهائي إلى 19 يونيو.

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