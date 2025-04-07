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الاتحاد الأوروبي يبحث استراتيجية التعامل مع رسوم ترامب

الاتحاد الأوروبي
7 ابريل 2025 09:31

يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في وقت لاحق اليوم الاثنين لبحث استراتيجية لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على التكتل. ومن المتوقع أيضا أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مماثلة بالإضافة إلى تدابير أخرى سيجري تنفيذها في حال فشلت جهود التفاوض في التوصل إلى تسوية مع واشنطن. وفرضت الحكومة الأميركية رسوما جمركية شاملة بحد أدنى 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين تقريبا يوم السبت، بعد أن أعلن عنها ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وسيجري تطبيق رسوم أعلى بكثير على بعض البلدان، اعتمادا على العجز التجاري. وتواجه صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 20% اعتبارا من يوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
دونالد ترامب
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