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ترامب: الرسوم الجمركية "دواء"

ترامب
7 ابريل 2025 08:47

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومات الأجنبية اليوم الاثنين بأنه سيتعين عليها دفع "مبالغ طائلة" لرفع الرسوم الجمركية الشاملة، واصفا الرسوم بأنها "دواء" مما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها.
وقال  "لا أريد أن ينخفض ​​أي شيء. لكن في بعض الأحيان، يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما".
وأضاف ترامب أنه تحدث إلى زعماء من أوروبا وآسيا خلال عطلته. ويأمل هؤلاء الزعماء في إقناعه بخفض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وأربك إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي اقتصادات العالم، مما دفع الصين إلى فرض رسوم مضادة وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

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