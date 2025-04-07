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كوريا الجنوبية تقر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

علم كوريا الجنوبية
7 ابريل 2025 08:58

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين أن حكومة كوريا الجنوبية قررت مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من يونيو، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة.
وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه.
وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن موعد الثالث من يونيو المذكور في التقارير الإعلامية ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس.

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المصدر: وكالات
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