الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات استراتيجية

السيسي وماكرون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
7 ابريل 2025 17:51

وقعت فرنسا ومصر اتفاقيات استراتيجية، اليوم الاثنين، في مجالات الصحة والنقل والطاقة.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة المصرية القاهرة، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. 
ووصف السيسي زيارة ماكرون إلى القاهرة، بأنها تجسد مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين.
وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع ماكرون العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا ودفعها في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من جانبه، قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي "مصر شريك استراتيجي لبلدنا".
وأوضح أن الوكالة الفرنسية المعنية بالمساعدات الخارجية ستوقع قروضا ومنحا بقيمة 260 مليون يورو (284.5 مليون دولار أميركي) لمصر في مجالات مثل النقل والصحة والمياه والطاقة.

أخبار ذات صلة
أزمة في معسكر منتخب مصر بسبب الأهلي والمحترفين!
ماكرون يلتقي السيسي في القاهرة
المصدر: وكالات
عبد الفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
شراكة استراتيجية
مصر
فرنسا
آخر الأخبار
«الليجا» تستأنف ضد لاعبي برشلونة!
الرياضة
«الليجا» تستأنف ضد لاعبي برشلونة!
اليوم 20:05
حمدان بن محمد يتوجه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند
علوم الدار
حمدان بن محمد يتوجه غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند
اليوم 20:02
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية
اليوم 20:02
الوصل يقسو على الجزيرة بـ «خماسية»
الرياضة
الوصل يقسو على الجزيرة بـ «خماسية»
اليوم 19:57
أزمة الرسوم تعصف بأسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية
اقتصاد
أزمة الرسوم تعصف بأسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©