السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات استراتيجية

وقعت فرنسا ومصر اتفاقيات استراتيجية، اليوم الاثنين، في مجالات الصحة والنقل والطاقة.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة المصرية القاهرة، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ووصف السيسي زيارة ماكرون إلى القاهرة، بأنها تجسد مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين.

وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع ماكرون العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا ودفعها في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي "مصر شريك استراتيجي لبلدنا".

وأوضح أن الوكالة الفرنسية المعنية بالمساعدات الخارجية ستوقع قروضا ومنحا بقيمة 260 مليون يورو (284.5 مليون دولار أميركي) لمصر في مجالات مثل النقل والصحة والمياه والطاقة.



