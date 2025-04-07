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البيت الأبيض يرد على اقتراحات أوروبا بشأن الرسوم الجمركية

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7 ابريل 2025 19:14

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه خفض حواجزه غير الجمركية، بما في ذلك تلك الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة، إذا أراد التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف نافارو لشبكة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية أن استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع ترامب لخفض الرسوم الجمركية مجرد "بداية جيدة ومحدودة"، لكن الحواجز غير الجمركية التي تشمل أيضا لوائح سلامة الأغذية أكثر أهمية من معدلات الرسوم.
جاءت تصريحاته بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاقية رسوم "صفر مقابل صفر" مع الولايات المتحدة للسلع الصناعية. ووافق وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتحاد على إعطاء الأولوية للمفاوضات على الانتقام.
وقال نافارو "أود أن أقول للاتحاد الأوروبي عندما تصدر هذه الإعلانات، هل ستكون حريصا جدا على إخبارنا أنك ستخفض الحواجز غير الجمركية الخاصة بك؟".
وأضاف "أقول للاتحاد الأوروبي، تخل عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 19 بالمئة. احترم قرارات منظمة التجارة العالمية بالسماح لنا ببيع الذرة ولحومنا في دولك".

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المصدر: رويترز
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