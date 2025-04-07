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الاتحاد الأوروبي يعلن رده على الرسوم الجمركية الأميركية

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7 ابريل 2025 20:26

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رده على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع القادمة من التكتل والتي حيز التنفيذ قبل أيام.
وقال التكتل إنه سيبدأ، بدوره، فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية المستوردة الأسبوع المقبل في حين اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد على الرغبة في إجراء مفاوضات لإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب بدلا من الرد عليها.
يواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسوما جمركية 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما جمركية "مضادة" 20 بالمئة بدءا من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا، وذلك بموجب سياسة ترامب التي تستهدف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما مرتفعة على الواردات الأميركية.
واجتمع الوزراء المعنيون بشؤون التجارة في لوكسمبورج اليوم لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأميركية. وأكد كثير منهم أن الأولوية هي لإطلاق المفاوضات وتجنب حرب تجارية شاملة.
وقالت وزيرة التجارة الهولندية رينيته كليفر للصحفيين "نحتاج لأن نبقى هادئين وأن نرد بطريقة تسهم في خفض التصعيد. إذا كان هناك تصعيد فوري منا، سينعكس ما يحدث على البورصات في التو. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الحاجة لجعل الأميركيين يأتون إلى طاولة التفاوض".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السلع الصناعية.
وقال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي "عاجلا أم آجلا، سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين".
وأضاف أن الاتحاد سيبدأ في فرض رسوم جمركية مضادة مستهدفة على الواردات الأميركية في مرحلة أولى اعتبارا من 15 أبريل، تليها مرحلة ثانية بداية من 15 مايو، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم من أوروبا.
الاتحاد الأوروبي مستعد للرد عند الحاجة
قال شفتشوفيتش إنه رغم تفضيله التفاوض مع الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتصعيد رده على واشنطن بأساليب منها استخدام أداة "مكافحة الإكراه" الاقتصادي التي تسمح للتكتل باستهداف خدمات أميركية أو وضع قيود على السماح للشركات الأميركية بدخول مناقصات مشتريات عامة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات لحماية السوق الموحدة".
وجاء هذا الرأي متوافقا مع وجهة نظر وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حثت على توخي الحذر.
وقال  روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أنه في موقف قوي إذا كان موحدا.

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المصدر: آ ف ب
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رسوم جمركية
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