ترامب يهدد بزيادة كبيرة للرسوم الجمركية على الصين

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم المضادة التي أعلنت عنها، مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.

وكتب ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34%، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارا من التاسع من أبريل".

اتخذت بكين تدابير مضادة بعد أن أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، زيادة حادة أخرى في الرسوم على السلع الواردة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% على الواردات من الصين.

كما من المقرر أن تدخل ضريبة جديدة بنسبة 34 بالمئة على منتجات العملاق الآسيوي حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم، التي هدد ترامب بفرضها، ستضاف إلى التعرفات السابقة، مما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية هذا العام إلى 104%.

في المقابل، تضمّن رد الصين فرض ضوابط على صادرات عناصر أرضية نادرة، وتعريفات جمركية بنسبة 34% على السلع الأميركية تدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل.

وأضاف ترامب "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا!".

وأكد "ستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات (بشأن الروسوم الجمركية)".

كان كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي أكد، أمس الأحد، أن "أكثر من 50 دولة" اتصلت بالبيت الأبيض "لبدء مفاوضات" بشأن الرسوم الجمركية.