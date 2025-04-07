السيسي والملك عبدالله وترامب وماكرون يناقشون الوضع في غزة

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بادر، أثناء القمة التي جمعته في القاهرة اليوم الاثنين، إلى نظيره المصري والعاهل الأردني، لإجراء اتصال بين القادة الثلاثة والرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث الوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره قصر الإليزيه "أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية ناقشت الوضع في غزة".

كان قادة مصر والأردن وفرنسا دعوا، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عقدوها في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في البيان، الذي نشرته الرئاسة المصرية "دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة".

كما دعا القادة إلى "وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات".

وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى مصر، أمس الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام فيما وصل العاهل الأردني إلى القاهرة اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يزور ماكرون، غدا الثلاثاء، مستودعات للمساعدات المقدمة إلى غزة، ومستشفى يُعالج فيه الجرحى الفلسطينيون من غزة، في اليوم الثالث من زيارته لمصر.