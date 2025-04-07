الجيش الإسرائيلي يقتحم مدناً ومخيمات في الضفة

رام الله (الاتحاد)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عدداً من مخيمات وبلدات الضفة الغربية، ونفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف الفلسطينيين. وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات تركزت بمخيم «بلاطة» للاجئين بمدينة نابلس وعدد من أحيائها، ومخيمي «الجلزون» و«الأمعري» بمحافظة رام الله، ومخيم قلنديا شمال القدس، وعدة بلدات، بالإضافة إلى مدينة قلقيلية. وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وتحديداً في مخيم «الجلزون» ومدينة قلقيلية. وأفادوا أن «القوات الإسرائيلية خربت محتويات المنازل خلال عملية التفتيش».