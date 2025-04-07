«الأونروا»: الإمدادات الطبية والأساسية في القطاع «تنفد»

غزة (الاتحاد)

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، تحت وطأة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشرته «الأونروا» على حسابها عبر منصة «إكس» بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 أبريل من كل عام. وقال لازاريني إن «العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة». وسلط الضوء على أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد. وشدد أنه «في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة».