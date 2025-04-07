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الإضراب الشامل يعم الأراضي الفلسطينية

الإضراب الشامل يعم الأراضي الفلسطينية
8 ابريل 2025 01:22

ماجد سعيد (رام الله)

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عم الإضراب الشامل، أمس، كافة مناحي الحياة في جميع المحافظات ومخيمات اللجوء الفلسطينية والشتات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الإضراب الشامل في كافة الجامعات.
وأكدت القوى الفلسطينية، أن الإضراب يأتي في إطار الرفض الشعبي لحرب الإبادة والتهجير الجماعي التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني داعيةً إلى أوسع مشاركة في الإضراب، من أجل رفع الصوت وتسليط الضوء على المجازر بحق المدنيين. وقال مصدر فلسطيني: «لاحظنا أن هناك التزاماً كاملاً بالإضراب في الضفة وبشكل يختلف عن الدعوات السابقة منذ السابع من أكتوبر».
وأكد المحلل السياسي عصام بكر، أن الإضراب جاء رسالة للعالم بأنه آن الأوان لحماية دولية فورية للشعب الفلسطيني داعياً إلى وقف العدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

إضراب شامل
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