رئيس أوزبكستان يستقبل علي النعيمي

طشقند (وام)

استقبل فخامة قاسم جومارت توقاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، المشارك في اجتماعات الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيس مجلس النواب المصري ورئيس البرلمان العربي، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وحمَّل فخامة الرئيس قاسم جومارت معالي الدكتور النعيمي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

بدوره، نقل معالي علي النعيمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لفخامته ولجمهورية أوزبكستان مزيداً من التقدم والازدهار.

كما التقى معالي الدكتور على راشد النعيمي، معالي تنزيلا ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند.