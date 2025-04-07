الملك تشارلز يقوم بأول رحلة خارجية بعد دخوله للمستشفى

وصل الملك تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، إلى إيطاليا في زيارة دولة هي أول رحلة خارجية له منذ دخوله المستشفى لفترة قصيرة بسبب تعرضه لآثار جانبية من علاج مرض السرطان.

سيلقي العاهل خطابا أمام البرلمان ليصبح أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي. وسيزور الكوليسيوم، المدرج الروماني العملاق وسط العاصمة الإيطالية روما. لكنه لن يلتقي البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي حاد.

وسيلتقي الملك تشارلز، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، كما سيحضر تشارلز وزوجته عشاء رسميا في قصر كويرينالي.

في مدينة رافينا، بالقرب من بولونيا، سيحتفل تشارلز وكاميلا بالذكرى السنوية الـ80 لتحرير المدينة من الاحتلال النازي على يد قوات التحالف في 10 أبريل 1945.

وأبقي على برنامج هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام على الرغم من إدخال الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى لفترة قصيرة في 27 مارس الماضي، بعدما شعر بـ"آثار جانبية" لمتابعة علاجه من السرطان.

ويتلقى الملك، البالغ 76 عاما، العلاج منذ أكثر من سنة من داء السرطان الذي لم يكشف عن طبيعته، وكان لزم الراحة لأيام قبل أن يستأنف نشاطاته الثلاثاء الفائت.

حطت الطائرة، التي أقلت تشارلز وزوجته الملكة كاميلا اللذين سيحتفلان بمرور 20 عاما على زواجهما في روما، في مطار روما-تشامبينو الدولي.