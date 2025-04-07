الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الملك تشارلز يقوم بأول رحلة خارجية بعد دخوله للمستشفى

الملك تشارلز يصل إلى إيطاليا
7 ابريل 2025 22:06

وصل الملك تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، إلى إيطاليا في زيارة دولة هي أول رحلة خارجية له منذ دخوله المستشفى لفترة قصيرة بسبب تعرضه لآثار جانبية من علاج مرض السرطان.
سيلقي العاهل خطابا أمام البرلمان ليصبح أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي. وسيزور الكوليسيوم، المدرج الروماني العملاق وسط العاصمة الإيطالية روما. لكنه لن يلتقي البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي حاد.
وسيلتقي الملك تشارلز، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، كما سيحضر تشارلز وزوجته عشاء رسميا في قصر كويرينالي.  
في مدينة رافينا، بالقرب من بولونيا، سيحتفل تشارلز وكاميلا بالذكرى السنوية الـ80 لتحرير المدينة من الاحتلال النازي على يد قوات التحالف في 10 أبريل 1945.
وأبقي على برنامج هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام على الرغم من إدخال الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى لفترة قصيرة في 27 مارس الماضي، بعدما شعر بـ"آثار جانبية" لمتابعة علاجه من السرطان.
ويتلقى الملك، البالغ 76 عاما، العلاج منذ أكثر من سنة من داء السرطان الذي لم يكشف عن طبيعته، وكان لزم الراحة لأيام قبل أن يستأنف نشاطاته الثلاثاء الفائت.
حطت الطائرة، التي أقلت تشارلز وزوجته الملكة كاميلا اللذين سيحتفلان بمرور 20 عاما على زواجهما في روما، في مطار روما-تشامبينو الدولي.

أخبار ذات صلة
سينر يتحدث عن «لحظة ضعف» في «أوقات صعبة»!
بدور القاسمي أول خليجية تفوز بجائزة "بولونيا راجازي" المرموقة
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
إيطاليا
زيارة دولة
آخر الأخبار
مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»
الرياضة
مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»
اليوم 22:18
سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم
علوم الدار
سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم
اليوم 22:16
رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
اليوم 22:11
الملك تشارلز يصل إلى إيطاليا
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يقوم بأول رحلة خارجية بعد دخوله للمستشفى
اليوم 22:06
السيسي والملك عبدالله وماكرون في قمة ثلاثية
الأخبار العالمية
السيسي والملك عبدالله وترامب وماكرون يناقشون الوضع في غزة
اليوم 21:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©