الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، وذلك "بسبب تكرار الاختراقات" من قبل الطيران المالي، حسب ما ورد في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وأكد البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، ويأتي "في إطار حماية السيادة الوطنية وضمان أمن وسلامة المجال الجوي الجزائري".

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات المالية على القرار الجزائري.

كانت الجزائر استدعت سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وعلّقت اعتماد سفيرها الجديد لدى بوركينا فاسو، ردا على ما قالت إنه "انحياز غير مبرر" من نيامي وواغادوغو لمواقف باماكو.

وأعلنت الجزائر، مطلع الشهر الجاري، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة مالية اخترقت أجواءها بعمق كيلومترين في منطقة "تين زواتين" الحدودية.

كانت الجزائر قد لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد، ووقعت اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.



