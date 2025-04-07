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ترامب: لا نفكر في تعليق الرسوم الجمركية

دونالد ترامب
8 ابريل 2025 00:18

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية للسماح بإجراء مفاوضات مع شركاء بلاده التجاريين، لكنه قال إنه سيتحدث إلى الصين واليابان ودول أخرى بشأن الرسوم.
وعندما سُئل عما إذا كان منفتحا على تعليق الرسوم الجمركية، قال ترامب "حسنا، نحن لا نفكر في ذلك. لدينا العديد من الدول التي ستتفاوض معنا على صفقات، وستكون صفقات عادلة. وفي بعض الحالات، ستدفع رسوما جمركية كبيرة. ستكون هناك صفقات عادلة".
وجدد ترامب تهديده بإضافة رسوم جمركية أخرى نسبتها 50 بالمئة على الواردات الصينية ما لم تتراجع بكين عن تهديدها بإضافة رسوم جمركية تبلغ 34 بالمئة على السلع الأميركية. 
وبشأن الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الأميركي إن بيع الطاقة للاتحاد الأوروبي سيكون محورا رئيسيا في سعي إدارته إلى القضاء على العجز التجاري مع التكتل.
واتهم الدول الأوروبية بعدم شراء ما يكفي من السلع الأميركية.
وأردف للصحفيين في البيت الأبيض "سيضطرون لشراء طاقتهم منا، لأنهم بحاجة إليها، وسيتعين عليهم شراؤها منا. إذا اشتروها، يمكننا توفير 350 مليار دولار في أسبوع واحد. التجارة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومتبادلة". 

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المصدر: وكالات
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ترامب: لا نفكر في تعليق الرسوم الجمركية
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