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بركان "كانلاون" في الفلبين يثور ويقذف رماداً بارتفاع 4 كيلومترات

بركان "كانلاون" في الفلبين يثور ويقذف رماداً بارتفاع 4 كيلومترات
8 ابريل 2025 07:50

 ثار بركان فلبيني نشط لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء في إحدى الجزر الوسطى، مطلقاً عموداً من الرماد والحطام بارتفاع 4 كيلومترات (2.4 ميل) في السماء، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في أربع قرى بسبب تساقط الرماد، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة آخر ثوران لبركان "كانلاون" الذي حدث بعد فجر اليوم الثلاثاء واستمر لأكثر من ساعة، ونثر الرماد على الأقل في أربع قرى زراعية تقع جنوب غرب البركان في جزيرة نيجروس، حسب ما أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

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وكان "كانلاون" قد ثار آخر مرة في ديسمبر، ما أدى إلى إجلاء آلاف القرويين، ولا يزال العديد منهم في مراكز الإيواء الطارئة حتى الآن، في ظل استمرار نشاط البركان، وفقاً لمكتب الدفاع المدني.

وقال كبير علماء البراكين في الفلبين، تيريسيتو باكولكول، لوكالة أسوشيتد برس إنه لم تسجل مؤشرات رئيسية أخرى تدل على زيادة النشاط البركاني، مثل ارتفاع عدد الزلازل البركانية، والتي قد تؤدي إلى رفع مستوى التحذير من الدرجة الثالثة الحالية، والتي تعني "مستوى عال من الاضطراب البركاني"، إلى مستويات أعلى.
وتشير الدرجة الخامسة، وهي الأعلى، إلى أن "ثورانا خطيراً جار" وأضاف باكولكول: "احتمال حدوث ثوران أكبر لا يزال قائماً"، داعياً السكان إلى البقاء في حالة تأهب وتجنب الاقتراب من منطقة الخطر البالغ نصف قطرها 6 كيلومترات (3.7 ميل) حول البركان.

المصدر: وكالات
بركان
الفلبين
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