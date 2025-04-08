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ترامب يستعد لإجراء فحصه الطبي السنوي الجمعة المقبل

ترامب يستعد لإجراء فحصه الطبي السنوي الجمعة المقبل
8 ابريل 2025 08:23

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أنه سيخضع لفحصه الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب: "يسعدني أن أبلغكم أن فحصي الطبي السنوي، الذي كان مقرراً منذ وقت طويل، سيتم في مركز والتر ريد الطبي العسكري يوم الجمعة من هذا الأسبوع" مشيراً إلى أنه في حالة صحية جيدة "ولكن مع ذلك، يجب إجراء هذه الفحوصات".

وقال ترامب: "لم أشعر بحال أفضل من الآن، ولكن مع ذلك، يجب القيام بهذه الأشياء".

يشار إلى أن الفحص ليس إلزامياً، لكن المسؤولين في العصر الحديث اعتادوا على إجرائه بانتظام ويصدرون تقريراً طبياً حتى يطمئن الرأي العام إلى أنهم في صحة جيدة لأداء مهامهم.

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يذكر أن ترامب، الذي سيبلغ 79 عاما في 14 يونيو، هو أكبر شخص سناً يتم انتخابه رئيساً. 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
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