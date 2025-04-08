فرق الإطفاء الفرنسية تكافح حريقاً ضخماً في باريس

اندلع حريق ضخم في شمال باريس الاثنين داخل منشأة لمعالجة النفايات، ودعت فرق الطوارئ سكان العاصمة الفرنسية للابتعاد عن المنطقة.



وأمكنت مشاهدة سحابة من الدخان الأسود الكثيف من أنحاء مختلفة من باريس، بينما عمل عناصر الاطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى أكبر منشآت إعادة التدوير في المدينة.



وأكدت دائرة الإطفاء أن نحو 60 شاحنة و200 عنصر موجودون في المكان.



ومع تصاعد ألسنة اللهب من المنشأة، أغلقت السلطات الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة لتسهيل وصول فرق الإطفاء إلى المكان، بحسب ما نقلت قناة "بي أف إم تي في" عن رئيس بلدية الدائرة السابعة عشرة في باريس.



وقال جيفري بولار إن المبنى "دمّر" لكن كل العاملين فيه تمّ إجلاؤهم، مضيفاً "وصل عناصر الإطفاء سريعاً، لكن الحريق اندلع في الطبقة السفلية وانتشر في أنحاء المبنى".



ودعت دائرة الإطفاء عبر منصة إكس سكان العاصمة الى "الابتعاد عن المنطقة وترك خدمات الطوارئ تقوم بواجبها".