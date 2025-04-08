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كندا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب

شعار منظمة التجارة العالمية
8 ابريل 2025 09:45

قدمت كندا شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم، التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها.

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وقالت المنظمة الاثنين إن أوتاوا طلبت إطلاق مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم، وهي الخطوة التي تسبق عادة  بدء إجراءات التحكيم بين الطرفين.

ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن أعضاء لجنة التحكيم سيقررون ما إذا كانت الرسوم الأميركية مبررة.

تأتي الخطوة الكندية بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

 

كندا
ترامب
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