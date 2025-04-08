الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تتعهد بالدفاع عن مصالحها لمواجهة رسوم ترامب

الصين تتعهد بالدفاع عن مصالحها لمواجهة رسوم ترامب
8 ابريل 2025 18:05

 تعهدت الصين الثلاثاء بمحاربة التعرفات الأميركية "حتى النهاية" ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى محاولة تهدئة التوترات التي تسببت بهبوط أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة.
وعشية دخول الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية والأوروبية حيز التنفيذ، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى "تجنب التصعيد" خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.
وقال الاتحاد في بيان إن فون دير لايين دعت خلال الاتصال "إلى حل للوضع الراهن عبر التفاوض".
من جانبه، دعا المسؤول الصيني إلى تعزيز العلاقات بين بكين وبروكسل.
وقال لي لفون دير لايين بحسب تقرير للتلفزيون الصيني الرسمي "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التواصل والتنسيق بينهما (...) والدفاع عن تجارة واستثمارات حرة ومفتوحة، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ لهما وللاقتصاد العالمي".
وفرض ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير رسوماً إضافية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، من المتوقع أن ترتفع إلى 54% اعتباراً من الأربعاء مع دخول رسوم جديدة بنسبة 34% أعلنها الأسبوع الماضي.
وتوعد الرئيس الأميركي بكين الاثنين برسوم جديدة بمستوى 50% اعتباراً من الأربعاء على واردات منتجاتها إذا أبقت على الرسوم المضادة بنسبة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية اعتباراً من الخميس 10 أبريل.
إلا أن بكين بقيت متمسكة بموقفها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة أن "الصين لن تقبل بذلك أبداً"، مضيفاً "إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية"، داعياً في الوقت نفسه إلى "حوار متكافئ".
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً إجراء محادثات، يجب أن تتخذ سلوكا ينم عن مساواة واحترام ومنفعة متبادلة".
وأضاف "إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح البلدين والمجتمع الدولي وأصرت على حرب التعرفات الجمركية والحرب التجارية، فإن الصين ستقاتل بالتأكيد حتى النهاية".
وأكد ترامب الاثنين استعداده لبدء مباحثات بشأن التعرفات الجديدة مع الأطراف الراغبة بذلك باستثناء الصين، ملوحاً بزيادة الرسوم في حال لم تتراجع بكين عن التعرفات التي فرضتها رداً على إجراءات الرئيس الأميركي.

 

أخبار ذات صلة
البنتاجون يدرس سحب 10 آلاف جندي أميركي من أوروبا
الصين تلوح بفرض رسوم مضادة بعد تهديد ترامب
المصدر: آ ف ب
الرسوم الجمركية
أميركا
الصين
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي والصيعري في رأس الخيمة
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي والصيعري في رأس الخيمة
اليوم 20:42
رئيس أرمينيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
رئيس أرمينيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 20:12
رئيس الدولة ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 20:07
كلاوديو ديسكالزي
«إيني» الإيطالية تعتزم استثمار 26 مليار دولار بشمال أفريقيا في 4 سنوات
اليوم 19:47
مفاجأة مدوية.. زيزو لم يوقع لأي نادٍ وينتظر موقف الزمالك
الرياضة
مفاجأة مدوية.. زيزو لم يوقع لأي نادٍ وينتظر موقف الزمالك
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©