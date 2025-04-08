الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية

ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية
8 ابريل 2025 22:46


أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي مع الرئيس دونالد ترامب.وفي تصريحات، خلال اجتماع مع شركات نشرها مكتبها، أيدت دعوات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل تفاوضي للوضع.
وقالت «هذه هي المفاوضات التي يجب أن نشارك فيها جميعاً وعلى جميع المستويات (...)، وهذا يشملني، سأكون في واشنطن في 17 أبريل، ومن الواضح أنني أنوي مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأميركي».
ورأت أن من الصعب تقييم العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة بدقة.
لكنها حذرت من «الذعر والهلع» اللذين قالت إنهما «قد يؤديان إلى أضرار أكبر من الإجراء نفسه».
وأضافت «أعتقد أننا جميعاً نتفق على أن الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة لا تناسب أحداً».

أخبار ذات صلة
واشنطن تفرض رسوماً جمركية على الصين غداً الأربعاء
أميركا تعتزم نقل قواتها من مطار بولندي
المصدر: آ ف ب
جورجيا ميلوني
أميركا
إيطاليا
آخر الأخبار
وفاة الحارس الأسطوري في البرازيل
الرياضة
وفاة الحارس الأسطوري في البرازيل
اليوم 23:09
الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي
الرياضة
الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي
اليوم 23:03
ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية
اليوم 22:46
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
اليوم 22:42
رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©