ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية



أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي مع الرئيس دونالد ترامب.وفي تصريحات، خلال اجتماع مع شركات نشرها مكتبها، أيدت دعوات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل تفاوضي للوضع.

وقالت «هذه هي المفاوضات التي يجب أن نشارك فيها جميعاً وعلى جميع المستويات (...)، وهذا يشملني، سأكون في واشنطن في 17 أبريل، ومن الواضح أنني أنوي مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأميركي».

ورأت أن من الصعب تقييم العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة بدقة.

لكنها حذرت من «الذعر والهلع» اللذين قالت إنهما «قد يؤديان إلى أضرار أكبر من الإجراء نفسه».

وأضافت «أعتقد أننا جميعاً نتفق على أن الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة لا تناسب أحداً».