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أوروبا تدعو الصين لتجنب التصعيد بشأن التعرفات الأميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (أرشيفية)
9 ابريل 2025 01:46

بروكسل (وكالات) 

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب «التصعيد» بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وردّ بكين عليها، بحسب ما أفاد التكتل أمس.
وقال الاتحاد في بيان، إن فون دير لاين، دعت خلال الاتصال إلى حل للوضع الراهن عبر التفاوض. 
وتعهدت الصين، أمس، محاربة التعرفات الأميركية «حتى النهاية» رغم تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة عليها، في تصعيد بين القوتين الكبريين في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي، وتسببت بانهيار الأسواق المالية العالمية.
وتوعد الرئيس الأميركي، بكين، أمس الأول، برسوم جديدة بمستوى 50% اعتباراً من اليوم، على واردات منتجاتها إذا أبقت على الرسوم المضادة بنسبة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية.

أوروبا
الصين
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
لي تشيانغ
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
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