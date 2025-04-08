غارات مكثفة على غزة وهدم منازل بالضفة

غزة (وام، وكالات)

كثفت طائرات القوات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى في اليوم الـ 22 من عودة الحرب، وقالت مصادر طبية إن نحو 60 فلسطينياً قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجدّدت القوات الإسرائيلية القصف المدفعي والجوي وعمليات نسف المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت تدمير المنازل القريبة من محور موراج بين مدينتي رفح وخان يونس.

من جهة أخرى، هدمت القوات الإسرائيلية، أمس، 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في سلفيت، وبيت لحم، ورام الله، والخليل، ونابلس بالضفة الغربية فيما أقدم مستعمرون، فجر أمس، على إحراق صالة أفراح تقع بين بلدتي سنيريا وبديا غرب سلفيت، وخطّوا على جدرانها شعارات عنصرية ومعادية للعرب.

كما واصلت تنفيذ عمليات الاعتقال بحق المدنيين في الضفة حيث شنت صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطناً على الأقل.

في الأثناء، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أهمية استعادة الهدوء، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي، أمس، مع نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورجان أورتاجس، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أميركا، المنعقد في أبوظبي، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.