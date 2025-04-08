سوريا تعلن إعادة هيكلة بعثاتها الدبلوماسية

دمشق (الاتحاد)

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، الشروع بإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج.

وقال الشيباني بمنشور على منصة «إكس»: «بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية». وأشار إلى أن القرار يأتي بما يضمن تمثيلاً مشرّفاً للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج.

وبحسب موقع وزارة الخارجية السورية، فإن سفارات دمشق تتوزع في أستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية. ويبلغ عددها في تلك القارات 60 سفارة، موزعة على 60 دولة، إضافة إلى قنصليات في عدد من الدول.