أول دولة تسجل حالة وفاة بالسلالة (إتش5إن1) من إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك عن تسجيل أول حالة وفاة بشرية جراء الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة H5N1. الضحية طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من ولاية دورانجو، تم نقلها إلى مستشفى في ولاية كواهويلا المجاورة، حيث توفيت بسبب فشل متعدد في الأعضاء.

حتى الآن، لم يتم تحديد كيفية إصابة الطفلة بالفيروس، ويجري التحقيق في احتمال تعرضها لطيور مصابة أو حيوانات منزلية.

وقامت السلطات الصحية باختبار 38 شخصاً كانوا على اتصال وثيق بالطفلة، وجاءت جميع النتائج سلبية، مما يشير إلى أن هذه الحالة قد تكون معزولة دون انتقال للفيروس بين البشر.

يُذكر أن فيروس H5N1 معروف بقدرته على التسبب في تفشي إنفلونزا الطيور بين الدواجن والطيور البرية، مع حالات نادرة من انتقال العدوى إلى البشر، غالبًا من خلال الاتصال المباشر بالطيور المصابة. تراقب السلطات الصحية الوضع عن كثب وتواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.