كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية

تفرض كندا اعتباراً من الأربعاء رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على استيراد بعض أنواع السيارات الأميركية، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.وقال وزير المال الكندي فرنسوا-فيليب شامبان في بيان الثلاثاء «إن كندا تواصل الرد بقوة على كل التعرفات غير المبررة وغير المنطقية»، في إشارة إلى التعرفات التي تدخل الأربعاء حيّز التنفيذ.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن هذا الإجراء في الثالث من أبريل من دون أن يحدد تاريخ تطبيقه.

ستطبق التعرفات الكندية على كل السيارات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية، السارية المفعول.

وهذا يشمل السيارات والشاحنات الصغيرة المصنّع أقل من 75 بالمئة من قطعها في أميركا الشمالية. وهو ما يمثّل نحو 10 بالمئة من مجمل السيارات المستوردة إلى كندا من الولايات المتحدة والبالغ عددها سنوياً نحو 67 ألف سيارة.

وأضاف شامبان «إن الحكومة ملتزمة بحزم إزالة هذه التعرفات الأميركية في أقرب وقت ممكن، وستحمي عمال كندا وشركاتها واقتصادها وصناعتها».