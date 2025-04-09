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زلزال قوي يضرب تايوان

زلزال
9 ابريل 2025 07:15

هز زلزال قوي تايوان صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تفعيل أجهزة الإنذار في العاصمة. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية أن قوة الزلزال بلغت 8ر5 درجة على مقياس ريختر. واستمر الاهتزاز في تايبيه لبضع ثوان فقط. بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات ووقع على بعد حوالي 21 كيلومترا (12 ميلا) جنوب-جنوب شرق ييلان على الساحل الشمالي الشرقي. وكان مركزه على عمق 69 كيلومترا (43 ميلا) تحت سطح الأرض. و
يتم الشعور بالزلازل العميقة على نطاق واسع بينما تتسبب عادة في أضرار أقل من الزلازل الضحلة.

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المصدر: وكالات
زلزال
تايبيه
تايوان
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