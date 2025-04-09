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الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية

الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية
9 ابريل 2025 19:58

أعلنت الصين الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقرراً، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين الأربعاء، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.
وعارضت بكين باستمرار رفع الرسوم الجمركية وقالت الأربعاء إنها ستتخذ خطوات "حازمة وقوية" لحماية مصالحها.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن "نسبة الرسوم الجمركية الإضافية" سيتم "رفعها من 34% إلى 84%" اعتباراً من الخميس الساعة 12,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت غرينتش).
وأضافت الوزارة أن "تصعيد التعرفات الجمركية ضد الصين من قبل الولايات المتحدة يؤدي فقط إلى تراكم الأخطاء فوق الأخطاء وينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة".
وشددت على أن إجراءات واشنطن "تلحق ضرراً خطيراً بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد".
بحسب البيان، قررت لجنة التعرفات الجمركية التابعة للحكومة الصينية رفع الرسوم الإضافية إلى 84% "وفقا للقوانين واللوائح الصينية" و"المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على المنتجات الأميركية اعتباراً من 10 أبريل.
ويثير هذا التصعيد بين بكين وواشنطن مخاوف من تراجع النمو العالمي ويتسبب بموجة من الذعر في أسواق الأسهم.

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المصدر: آ ف ب
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