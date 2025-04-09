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بعد زيادة الرسوم الجمركية.. «أمازون» تلغي طلبيات من الصين

بعد زيادة الرسوم الجمركية.. «أمازون» تلغي طلبيات من الصين
9 ابريل 2025 22:40

أعلنت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» إلغاء طلبيات منتجات عدة مصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى وفقاً لوثيقة  اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء ومصادر مطلعة، وهو ما يشير إلى محاولة الشركة  تقليل تعرضها  للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأميركية. وقالت المصادر إن «أمازون» أوقفت طلبيات كراسي الشاطئ والدراجات البخارية ومكيفات الهواء، وغيرها من البضائع من العديد من بائعي «أمازون» بعد إعلان ترامب يوم 2 أبريل اعتزامه فرض رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين وفيتنام وتايلاند.
ودفع توقيت قرار «أمازون» إلغاء الطلبيات بدون سابق إنذار البائعين إلى الاعتقاد  بأن القرار رداً على الرسوم الأميركية. ورفض متحدث باسم «أمازون»  التعليق على هذه الأنباء.
وأشارت الشركة  إلى عدة نزاعات  تجارية دولية كعامل مخاطرة في تقريرها السنوي الصادر في فبراير الماضي. وقالت الشركة إن «الموردين الموجودين في الصين، يقدمون حصصا كبيرة، من مكونات منتجاتنا والسلع تامة الصنع». 

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المصدر: د ب أ
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أميركا
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