هل تغلق الصين أبوابها أمام هوليوود؟

تعتزم الصين تقليص عدد الأفلام الأميركية التي يتم عرضها في البلاد بصورة معتدلة في رد فعل انتقامي غير معتاد على الزيادات الأخيرة للرسوم التي فرضتها واشنطن، حسبما ذكرت هيئة التلفزيون الصينية المركزية اليوم الخميس.

ونقلت هيئة التلفزيون عن المتحدث باسم الهيئة التنظيمية للأفلام في بكين القول إن الفرض"غير القانوني " الأميركي للرسوم على الصين سوف يؤدي "لا محالة لخفض شعبية الأفلام الأميركية بين الجمهور الصيني".

وأضاف المتحدث أنه بدلا من ذلك، سوف يتم عرض المزيد من الأفلام من حول العالم. ويذكر أن الرسوم التي تبلغ 84% التي فرضتها الصين على الواردات الأميركية دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى أميركا إلى 125%.